Искусственный интеллект выявил более 900 нарушений парковки в Подмосковье

С августа 2025 года в Московской области искусственный интеллект начал контролировать парковку вдоль дорог. За это время выявлено свыше 900 случаев незаконной стоянки, в результате чего 526 автомобилей были эвакуированы. Такие данные предоставила пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Камеры системы «Безопасный регион» каждый час фиксируют изображения, которые затем анализируются алгоритмами искусственного интеллекта. Если автомобиль остается на запрещенной территории дольше 30 минут, информация передается сотрудникам Министерства транспорта Московской области. После проверки данные о нарушителе направляются в Управление регионального административно-транспортного контроля для организации эвакуации.

