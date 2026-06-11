ИИ помог выявить еще 9 тысяч случаев парковки у мусорных баков в Подмосковье

Искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» выявил свыше 9 тысяч случаев парковки на территории контейнерных площадок в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

По четырем тысячам нарушений уже выписаны штрафы, общая сумма которых превысила 32 миллиона рублей. ИИ фиксирует факт парковки у контейнерной площадки, распознает госномер машины и отправляет информацию в Систему автоматизации административного производства (СААП). СААП автоматически запрашивает данные об автовладельце, формирует постановление и отправляет нарушителю штраф с доказательствами.

Отмечается, что искусственный интеллект фиксирует только те автомобили, которые стоят у контейнерных площадок более 15 минут, блокируя проезд мусоровоза и мешая выкатывать контейнеры. Благодаря внедрению ИИ-проекта количество случаев невывоза мусора из-за запаркованных контейнерных площадок снизилось на 44%.

Подробнее изучить эти и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».