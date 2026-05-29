ИИ помог пресечь почти 40 тысяч случаев нелегальной торговли в Подмосковье

С 30 мая 2023 года в Московской области активно применяется система искусственного интеллекта для контроля уличной торговли. За три года благодаря ИИ было ликвидировано более 39,3 тысячи случаев несанкционированной торговли, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник подчеркнула: «ИИ справляется с задачей легко и эффективно: он анализирует видеопоток с более чем 5,8 тысяч камер „Безопасного региона“ и выявляет незаконную торговлю с точностью 94%».

Каждый день искусственный интеллект анализирует видеозаписи с камер системы «Безопасный регион». При обнаружении незаконной торговой точки система фиксирует кадр и автоматически создает задание с координатами для проверки. После выезда сотрудника и подтверждения нарушения торговая точка подлежит ликвидации.

ИИ повторно проверяет камеры, чтобы убедиться в решении проблемы, а также запоминает «проблемные» адреса для ежедневного мониторинга. Под контролем системы находятся дворы, места возле железнодорожных станций, переходов, торговых центров, площадей и другие общественные территории.