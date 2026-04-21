ИИ помог вынести еще 203 штрафа за нарушения правил парковки в Подмосковье

Год назад в Подмосковье начал работать проект по контролю парковки на газонах с использованием искусственного интеллекта. Пресс-служба Мингосуправления Московской области поделилась результатами за прошедший период.

Ранее машины часто парковались на газонах, что приводило к потере ухоженного вида дворов и вызывало жалобы жителей. Теперь же искусственный интеллект через 517 камер системы «Безопасный регион» следит за порядком. Система фиксирует автомобили на газонах, распознает их государственные номера и передает данные на проверку. При подтверждении нарушения владельцу выписывают штраф.

За прошедший год нейроинспектор зафиксировал 578 нарушений и помог выписать 203 штрафа на общую сумму 290 тысяч рублей.

Подробнее ознакомиться с этой и другими ИИ-практиками Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Эти технологии внедряются в рамках национального проекта «Экономика данных».