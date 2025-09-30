Искусственный интеллект внедрят в процесс перерасчета платы за ЖКУ в Подмосковье

Вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов и министр ЖКХ Кирилл Григорьев провели совещание по цифровизации учета задолженностей за коммунальные услуги. В мероприятии также участвовал заместитель директора «Ростелекома» Филипп Бакланов.

Главной темой встречи стало использование современных технологий для расчета абонентов и биллинга. Кроме того, обсудили способы оптимизации абонентской базы, упрощение учета и начислений за коммунальные ресурсы, а также перспективы применения искусственного интеллекта при формировании квитанций и перерасчете оплаты в случае некачественных услуг.

Руководители также оценили работу новой системы 1С: Диспетчерская на базе Мособлводоканала. Она автоматически фиксирует заявки жителей из разных каналов, распределяет их между аварийными бригадами и позволяет отслеживать выполнение в реальном времени.