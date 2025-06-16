Искусственный интеллект внедрят для контроля застройщиков в Подмосковье к концу года

В Главгосстройнадзоре Московской области готовятся к изменениям в системе проверок долевого строительства. Уже к концу года контроль за информационной открытостью застройщиков будет осуществлять «Нейроинспектор 2.0» — уникальная система, сочетающая возможности робота и искусственного интеллекта.

Новая технология изменит процесс проверки документов в Единой информационной системе жилищного строительства. Программный робот (RPA) будет автоматически извлекать необходимые документы, а нейросеть выступит в роли «мозга», анализируя полноту, достоверность и актуальность предоставленной информации.

Сегодня инспекторам требуется до четырех часов для проверки одного комплекта из 31 документа. Ежегодно ведомство изучает около 15 тысяч таких комплектов по более чем 500 объектам. «Нейроинспектор 2.0» позволит сократить время проверок до минимума, исключить человеческий фактор и проводить мониторинг круглосуточно.

Специалисты Главгосстройнадзора сейчас завершают настройку системы и готовятся к тестовым запускам.