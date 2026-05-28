ИИ помог выявить более 170 нарушений правил парковки грузовиков в Подмосковье

В Московской области внедрено более тысячи видеокамер системы «Безопасный регион», оснащенных искусственным интеллектом. Эта технология предназначена для обнаружения грузовых автомобилей, которые занимают места во дворах и на внутриквартальных территориях.

С ноября 2025 года ИИ будет ежечасно выполнять фотофиксацию и анализ, чтобы выявить большегрузы, стоящие более 60 минут. В случае обнаружения нарушения система фиксирует государственный номер транспортного средства и передает информацию в СААП. После этого СААП запрашивает данные о владельце и передает материалы для проверки ответственному сотруднику. При подтверждении нарушения выносится постановление об административном правонарушении.

За время работы системы уже выявлено 171 нарушение, вынесено 44 постановления, а сумма штрафов составила 144 тысячи рублей.

Подробнее изучить ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Эти инновации соответствуют целям национального проекта «Экономика данных».