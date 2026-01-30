ИИ помог выявить более 4 тысяч случаев парковки у мусорных баков в Подмосковье

В Московской области продолжается использование искусственного интеллекта для контроля за ситуацией вокруг контейнерных площадок. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Мингосуправления Московской области, в 2025 году цифровой патруль выявил более 4,1 тысячи нарушений правил парковки. Уже по 1,6 тысячи случаев были вынесены постановления.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион». Если машина стоит у контейнерной площадки дольше 15 минут, система фиксирует ее, распознает госномер и отправляет данные на проверку. На основании полученной информации может быть составлен протокол об административном правонарушении.

С момента запуска ИИ-контроля в Подмосковье 28 июня 2024 года под присмотром умного помощника находятся более тысячи контейнерных площадок. В местах, где уже начали штрафовать, количество нарушений сократилось на 40%.

Подробнее ознакомиться с этой и другими ИИ-практиками Подмосковья можно на портале «Цифровой регион» (https://digital.mosreg.ru/).