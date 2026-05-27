Искусственный интеллект упростил обработку заявлений в Московской области

На портале госуслуг Московской области искусственный интеллект интегрирован в 321 услугу. С начала 2026 года система проверила более 3,4 миллиона документов в 1,7 миллиона заявлениях, как сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Искусственный интеллект анализирует документы, приложенные к онлайн-заявлениям. В случае корректности файла система помечает его зеленой галочкой. ИИ распознает свыше 700 типов документов, включая иностранные: свидетельство о рождении, вид на жительство, доверенность, договор купли-продажи, банковские выписки и многие другие.

«Пользователи регпортала стали получать меньше отказов из-за некорректных документов или неполного комплекта. Все благодаря тому, что ИИ проверяет документы еще до отправки заявления», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Интеграция ИИ значительно снижает нагрузку на сотрудников ведомств. Если раньше проверка одного заявления занимала почти 5 минут, то теперь — всего несколько секунд. Работникам остается лишь проверить комплектность документов и зарегистрировать заявление.