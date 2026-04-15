Искусственный интеллект улучшит работу культурных учреждений Подмосковья

Искусственный интеллект начал активно применяться в парках, библиотеках и домах культуры Московской области. Об инновационных практиках сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В 50 домах культуры работает система с искусственным интеллектом. К проекту подключено 132 камеры «Безопасного региона», которые отслеживают количество людей в залах. Нейросеть анализирует видеопоток и формирует отчеты. Благодаря этому организаторы быстро понимают, какие мероприятия пользуются популярностью, и корректируют расписание.

С апреля 2024 года искусственный интеллект работает в парках и библиотеках Подмосковья. Нейросеть с точностью 99% анализирует фотографии с мероприятий и подсчитывает гостей. Это позволяет оптимизировать расписание событий и сократить трудозатраты на ручную проверку.

Искусственный интеллект — это инструмент, который делает культурные события доступнее, освобождает сотрудников от рутины и помогает формировать насыщенную афишу.

Подробнее ознакомиться с ИИ-практиками Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение искусственного интеллекта соответствует целям национального проекта «Экономика данных».