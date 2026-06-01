ИИ помог выявить 6,5 тысячи нарушений в питании в школах Подмосковья с января

В школах Московской области активно используется искусственный интеллект для контроля за соблюдением меню в столовых. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, в 1490 образовательных учреждениях внедрены системы на основе нейросетей.

В рамках проекта «Контроль питания в образовательных учреждениях» сотрудники школ каждый день фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект способен распознавать 75 различных блюд и сравнивать их с утвержденным меню. В случае обнаружения несоответствий система оповещает специалистов.

С начала 2026 года нейросеть проверила более 249 тысяч фотографий еды и помогла выявить 6,5 тысяч нарушений.

