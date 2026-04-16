ИИ помог выявить 1,9 тысячи нарушений на стройсплощадках Подмосковья

В Московской области на 258 строительных объектах внедрена система цифрового надзора, основанная на использовании искусственного интеллекта. Искусственный интеллект анализирует видеопоток с 177 камер наружного наблюдения, распознает 22 класса данных с точностью 95%, оперативно подает сигнал о нарушениях и отклонениях от плана и автоматически создает задачи на проверку.

По информации пресс-службы Мингосуправления Подмосковья, нейросеть проверяет соблюдение техники безопасности, в том числе наличие касок у рабочих, выявляет признаки возгорания и безнадзорных животных, отслеживает количество персонала и техники на объекте, фиксирует динамику строительных работ.

Благодаря внедрению системы уже удалось выявить более 1,9 тысяч нарушений, а время реакции на инциденты сократилось до 60 секунд.

Жители региона могут следить за ходом строительства в приложении «Добродел». Для этого нужно открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Решаем проблемы вместе» — «Подмосковные стройки», найти нужный объект на интерактивной карте и открыть его карточку. В карточке содержится адрес и наименование жилого комплекса, информация о застройщике, статус и ход работ, дата ввода в эксплуатацию и фото со строительной площадки.