Искусственный интеллект пришел на помощь врачам Егорьевской больницы

В Егорьевской больнице внедрили систему на базе искусственного интеллекта, которая работает в трех направлениях: следит за пациентами в реанимации, помогает рентгенологам находить патологии на снимках и подсказывает врачам, какие лекарства назначать.

В отделении реанимации установили камеры с искусственным интеллектом. Они не пишут видео, а видят пациентов в виде силуэтов. Если человек пытается встать, начинает беспокоиться после наркоза или что-то идет не так, на монитор медсестры выводится сигнал. Там же написано, что именно произошло и в какой палате.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Егорьевской больницы Владимир Глущенко пояснил, что раньше медсестрам приходилось постоянно заглядывать в палаты, а теперь они видят все на экране. Реакция на изменения стала быстрее, а пациенты круглосуточно под присмотром.

В диагностике искусственный интеллект анализирует снимки маммографии и рентгена. Он подсвечивает зоны, где может быть патология, и обращает внимание врача на подозрительные участки. Это помогает не пропустить онкологию на ранней стадии.

Третье направление — поддержка врачей в поликлинике. Система проверяет назначения: помогает случайно не выписать несовместимые препараты или не превысить дозировку.

Сейчас больница — одна из первых в Подмосковье, где тестируют такие технологии. Если эксперимент признают удачным, систему начнут внедрять в другие отделения. В ближайших планах — установить камеры в неврологии, где лежат пациенты после инсультов. Им особенно нужен постоянный контроль.