Искусственный интеллект применили в исследованиях ядерного института в Дубне

В Дубне в лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований отметили 115 лет со дня рождения Михаила Мещерякова. Его последователи продолжают применять передовые технологии, в том числе внедряют искусственный интеллект в создании алгоритмов и программ.

Во время семинара участники отметили, что Михаил Мещеряков стал основоположником направлений, которые актуальны по сей день во всем мире.

«Фундамент исследований, которые сейчас ведутся, были заложены Михаилом Григорьевичем Мещеряковым. Он оставил след в очень многих областях науки, был человеком, который разглядел потенциал вычислительной физики и автоматизации вычислений эксперимента. Он создал нашу лабораторию, ставшую основой вычислительной мощности ОИЯИ. Мы унаследовали все те идеи, которые заложил Михаил Григорьевич», — отметил директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Сергей Шматов.

Михаил Мещеряков организовал в Объединенном институте ядерных исследований лабораторию вычислительной техники и автоматизации, которая помогает ученым проводить вычисления для реализации исследований в области физики ядра и элементарных частиц. Его последователи на данный момент занимаются двумя направлениями: вычислительной поддержкой научных проектов и созданием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и соответствующего программного обеспечения.

«В рамках развития математических методов наши сотрудники непосредственно заняты в создании алгоритмов и программ на их основе, в том числе с применением методов искусственного интеллекта для того, чтобы их использовать для экспериментальных исследований и реализации, в первую очередь, крупных инфраструктурных проектов нашего института. Это эксперименты на ускорительном комплексе NICA, нейтринная программа ОИЯИ и зарубежные проекты, в которых участвуют специалисты Объединенного института ядерных исследований», — добавил Сергей Шматов.