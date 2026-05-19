Свыше 4,2 тысячи дефектов дорог выявили в Подмосковье с помощью ИИ

В Московской области уже более полугода активно работают 40 мобильных комплексов с искусственным интеллектом (ИИ). Они непрерывно патрулируют дороги, сканируя полотно в режиме реального времени и мгновенно сообщая о любых проблемах.

Как рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области, с помощью ИИ уже выявлено свыше 4,2 тысячи дефектов. Специальные автомобили с камерами на борту фиксируют дорожную обстановку, а нейросеть анализирует полученные кадры, координаты и время съемки. Она распознает различные дефекты, такие как ямы и мусор на дорогах и обочинах.

После того как ИИ выявляет нарушение, его проверяют инспекторы. Затем ответственным службам ставится задача по устранению проблемы.

