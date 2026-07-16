ИИ помог выявить 34,9 тысячи очередей на остановках в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года система искусственного интеллекта (ИИ) выявила более 34,9 тысячи случаев образования очередей и свыше 3,2 тысячи фактов нарушения чистоты на остановках общественного транспорта в Московской области. Это стало возможным благодаря камерам системы «Безопасный регион».

ИИ анализирует данные с камер и определяет, когда пассажиры долго стоят на остановке. В таких случаях нейросеть фиксирует адрес, время и количество людей, а затем отправляет эту информацию в Центр управления регионом (ЦУР). На основе этих данных формируется тепловая карта, которая показывает фактическое движение транспорта и возможные нарушения. Это позволяет оперативно выявлять проблемы с транспортной доступностью и принимать меры.

Кроме того, ИИ следит за чистотой на остановках. Если система обнаруживает мусор или переполненные урны, она автоматически создает задачу на уборку с точными координатами. После этого ИИ еще раз проверяет место: если проблема устранена, задача закрывается, если нет — возвращается на доработку.

Подробнее изучить ИИ-практики Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».