Искусственный интеллект помогает поддерживать чистоту в Подмосковье

С 1 августа 2023 года в рамках проекта «Чистая территория» нейросеть, подключенная к камерам системы «Безопасный регион», активно следит за чистотой во дворах Подмосковья. По информации из пресс-службы Министерства государственного управления региона, к 2025 году к проекту было подключено более 17 тысяч камер, общее их количество достигло свыше 82,8 тысяч.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта удалось устранить порядка 251 тысячи нарушений. Всего система способна выявлять 15 различных видов нарушений. За прошедший год количество жалоб по направлению «Двор» снизилось на 18%.

Принцип работы ИИ-контроля заключается в анализе фотографий с видеокамер. При обнаружении нарушения система ставит задачу на его устранение. После этого нейросеть повторно проверяет и фиксирует исправления.

Среди наиболее частых нарушений, выявленных искусственным интеллектом в 2025 году, можно выделить: мусор на контейнерной площадке (114 тысяч случаев), неочищенные урны (29 тысяч случаев) и переполненные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (25 тысяч случаев).

Более подробную информацию об ИИ-практиках в Московской области и возможности их пилотирования можно найти на портале [«Цифровой регион»](https://digital.mosreg.ru/).

Разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта осуществляется в рамках национального проекта [«Экономика данных»](https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/ekonomika-dannykh/).