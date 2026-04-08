Искусственный интеллект помог устранить нарушения в школьных столовых Подмосковья

В школьных столовых Московской области искусственный интеллект помог выявить и устранить более трех тысяч нарушений. Это сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект с использованием ИИ стартовал в сентябре 2023 года. После его внедрения количество жалоб на школьное питание уменьшилось на 25%.

Работает это следующим образом: сотрудники школ каждый день фотографируют подносы с едой и загружают фотографии в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект способен распознавать 75 блюд и сверять их с утвержденным меню. При обнаружении несоответствий система оповещает специалистов.

На данный момент такой контроль с помощью ИИ функционирует в 1490 школах региона.

Стоит отметить, что внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствуют целям национального проекта «Экономика данных».