ИИ помог устранить более 248 тысяч нарушений в Подмосковье за 3 месяца

В первом квартале 2026 года в Московской области с помощью системы «Безопасный регион», оснащенной искусственным интеллектом, зафиксировали и устранили свыше 248 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Система „Безопасный регион“ с ИИ-решениями продолжает демонстрировать высокую эффективность в автоматизации контроля за городской средой».

Больше всего нарушений было устранено в рамках проекта «Контроль за состоянием многоквартирных домов». Благодаря нейросети удалось ликвидировать более 142 тысяч случаев навалов снега, сосулек и наледи на жилых домах.

В рамках проекта «Чистая территория» на улицах Подмосковья за три месяца зафиксировали и устранили 95,9 тысячи нарушений содержания дворов, таких как мусор на контейнерных площадках, невывезенный снег, неработающее освещение или граффити.

Кроме того, с помощью ИИ было зафиксировано и устранено 7 тысяч случаев образования очередей на остановках общественного транспорта, более 1,7 тысячи автомобилей, припаркованных на территории контейнерных площадок, и другие нарушения.

