ИИ помог устранить более 400 тысяч нарушений чистоты во дворах Подмосковья

В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект, работающий через камеры системы «Безопасный регион», активно следит за порядком во дворах Московской области. С момента запуска проекта ИИ способствовал устранению более чем 433 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Среди основных проблем, которые ИИ помог решить, — мусор на контейнерных площадках (более 175 тысяч случаев), переполненные урны (свыше 54 тысяч нарушений) и мусор на территории (более 41 тысячи нарушений).

Принцип работы системы прост: нейросеть анализирует фотографии с видеокамер и, обнаружив нарушение, ставит задачу на его устранение. Затем ИИ повторно проверяет, было ли нарушение устранено.

С 1 августа 2023 года в Подмосковье к мониторингу подключено более 80 тысяч камер. Искусственный интеллект отслеживает состояние более чем 8,1 тысячи дворов и 3,7 тысячи контейнерных площадок, выявляя 16 типов нарушений, включая навал снега, граффити и ямы.

