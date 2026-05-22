Искусственный интеллект наладил контроль за чистотой остановок в Подмосковье

С 23 мая 2024 года в Московской области искусственный интеллект помогает следить за чистотой на остановках общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Искусственный интеллект работает через камеры системы «Безопасный регион». Он анализирует видеопоток с 645 камер и автоматически ставит задачи на уборку, если видит мусор или переполненные урны. После этого ИИ повторно проверяет место и подтверждает выполнение работ. Если уборка не сделана, то задача возвращается.

Подробнее о внедрении технологий искусственного интеллекта в Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион».

Эти инновации отвечают целям национального проекта «Экономика данных».