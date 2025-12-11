Искусственный интеллект начал вести электронный документооборот в Подмосковье

В межведомственной системе электронного документооборота правительства Подмосковья начал работать новый ИИ-ассистент. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, цифровой помощник должен упростить и ускорить работу с документами. Он автоматически формирует краткое содержание, показывает историю документа и помогает находить материалы с похожим содержанием. В дальнейшем система сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов.

ИИ-ассистент тестируют с сентября 2025 года. За это время он уже создал более тысячи кратких изложений входящих писем. В ведомстве также отметили, что в системе появилась возможность обсуждать документы в чате, что, по их словам, заметно ускоряет процесс принятия решений.

В январе 2026 года проект планируют распространить на все органы власти и подведомственные учреждения Московской области.