Искусственный интеллект начал контролировать строительство больницы в Балашихе

За ходом строительства новой многопрофильной больницы в Балашихе теперь следит система искусственного интеллекта — «Цифровой бригадир». ИИ-платформа внедрена в рамках проекта Минстроя России по контролю за бюджетным строительством.

Система была запущена в 2024 году. С ее помощью без нарушения сроков удалось ввести в эксплуатацию более 150 объектов по всей стране. Теперь технология применяется и на одном из важнейших объектов здравоохранения Подмосковья — в строительстве госпиталя в Балашихе, открытие которого запланировано на 2027 год.

«Искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров — многопрофильная больница в Балашихе. Новая система „Цифровой бригадир“ способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Многопрофильная больница в микрорайоне Ольгино строится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Российской Федерации. Она рассчитана на 1123 койки с консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену.