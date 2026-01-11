Искусственный интеллект начал анализировать городские проблемы в Дубне

Центр управления регионом активно внедряет эту технологию в свою работу. Анализируются данные с камер и запросы жителей.

Ежедневно в Центр стекается вся информация из городских пабликов, портала «Добродел» и, в первую очередь, с камер видеонаблюдения. Команда из девяти человек мониторит ситуацию и реагирует на вопросы. Искусственный интеллект дает сигнал, если замечает по камерам, что не горит уличное освещение или на улицах появился мусор. Также он помогает анализировать информацию по запросу. Например, можно быстро выяснить, какая проблема была главной летом 2025 года, сравнить данные за 2023 и 2024 годы и дать прогноз на 2026 год.

Специалисты отмечают, что использование искусственного интеллекта — это в первую очередь скорость реагирования на проблемы. Технология помогает выявить их и сразу передать в работу ответственным службам.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что раньше на решение некоторых вопросов уходило много сил. Сейчас это будет в разы быстрее и эффективнее.