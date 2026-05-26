ИИ помог расшифровать архивные документы Подмосковья более 2,5 млн раз

С начала 2026 года более 2,5 миллиона раз пользователи обратились к сервису Яндекса «Поиск по архивам», чтобы воспользоваться функцией расшифровки старинных документов XVIII века. Эту информацию распространила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В сервисе доступно около двух миллионов сканов метрических книг, охватывающих период с XVIII до начала XX века и содержащих данные о жителях Московской губернии.

Чтобы найти нужную информацию, необходимо посетить сайт «Поиск по архивам» от Яндекса. В поисковой строке следует ввести фамилию человека, название населенного пункта или другие сведения. Искусственный интеллект моментально отыщет документы, даже если они написаны сложным старинным почерком, и предоставит результаты в привычном формате.