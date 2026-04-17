ИИ помог выявить 96 нарушений передвижения большегрузов в Подмосковье

С ноября 2025 года в Московской области искусственный интеллект начал активно бороться с большегрузами, которые незаконно занимают пространство во дворах и на внутриквартальных территориях. За время работы системы уже выявлено 97 нарушений, вынесено 31 постановление, а сумма штрафов составила 93 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

Искусственный интеллект каждые два часа делает фотографии с камер системы «Безопасный регион» и анализирует ситуацию во дворах. Если нейросеть обнаруживает большегруз, который стоит дольше 60 минут, она сохраняет кадр, распознает государственный номер автомобиля и передает данные в Систему автоматизированного административного производства (СААП). После этого СААП отправляет запрос на установление владельца большегруза и передает материалы ответственному сотруднику для проверки. В случае подтверждения нарушения выносится постановление об административном правонарушении.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».