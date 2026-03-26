ИИ помог проверить 57 тысяч документов для разрешений на такси в Подмосковье

С сентября 2025 года на портале госуслуг Московской области проверки документов для получения или аннулирования разрешений на такси осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть уже помогла обработать более 57 тысяч заявлений, как сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила: «Онлайн-услуга по выдаче разрешения на такси — одна из самых популярных для бизнеса на регпортале. Уже полгода в услуге работает искусственный интеллект: распознает документы, прикрепленные к заявлениям, и за пару секунд находит неверные файлы».

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Воспользоваться ей могут индивидуальные предприниматели, юридические лица и физические лица (самозанятые), зарегистрированные в Московской области.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья добавили, что теперь по VIN-номеру автомобиля можно автоматически получить информацию о нем из реестра легковых такси региона.