ИИ помог выявить более 7,2 тысяч случаев парковки у мусорных баков в Подмосковье

В Московской области с помощью системы «Безопасный регион» искусственный интеллект выявляет автомобили, которые паркуются вблизи контейнерных площадок и препятствуют доступу к ним.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Мингосуправления Московской области, нейросеть уже зафиксировала более 7,2 тысяч случаев нарушений. Из них по 2,6 тысячам случаев вынесены постановления о штрафах на общую сумму 19,5 миллионов рублей. Примечательно, что в местах, где были выписаны штрафы, количество нарушений снизилось на 40%.

Принцип работы системы следующий: каждые два часа нейросеть анализирует видеопоток с камер. Если машина перекрывает доступ к контейнерной площадке более 15 минут, ИИ фиксирует нарушение и распознает госномер автомобиля. После этого данные передаются ответственному сотруднику для проверки. В случае подтверждения нарушения в отношении автовладельца составляется протокол.

