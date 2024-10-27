Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах

Реконструкция стадиона «Торпедо» продолжается в Люберцах. Рабочие уже уложили искусственный газон.

Строительная готовность объекта достигла 50%. Сейчас на площадке работают более 100 человек и 12 единиц техники.

«Выполнено устройство искусственного покрытия стадиона. Завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. Готовятся щебеночные основания под беговые дорожки», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После реконструкции здесь появятся современное футбольное поле с подогревом, трибуны для 1500 зрителей. Также специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Обновленный стадион «Торпедо» планируют открыть в следующем году.

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