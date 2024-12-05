Искусственные неровности установили возле школы № 6 в Мытищах

В городском округе Мытищи в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» активно внедряется инициатива «Дом — школа — дом», цель которой — обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортной инфраструктуры для учащихся. Координатор проекта Андрей Гореликов проверил ход работ по обустройству искусственных неровностей возле школы № 6, расположенной на Новомытищинском проспекте.

Все работы проводятся с учетом современных стандартов и рекомендаций в области дорожной безопасности. Установка искусственных неровностей позволит снизить скорость автомобилей и создать более безопасные условия для пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений.

«Такие меры крайне важны для защиты детей, которые ежедневно переходят дорогу у школ. Уменьшение скорости транспорта в этих зонах помогает минимизировать риск аварийных ситуаций», — отметил Андрей Гореликов.

Особое внимание было уделено выбору мест для установки неровностей, чтобы максимально обезопасить школьников и снизить вероятность несчастных случаев. Реализация проекта уже привела к улучшению дорожной инфраструктуры в округе, а положительная динамика в обеспечении безопасности заметна жителям.

Активное участие горожан в обсуждении и контроле за выполнением работ делает проект более эффективным. Предложения жителей учитываются при планировании новых этапов инициативы, что подчеркивает стремление партии «Единая Россия» к открытому диалогу с гражданами.

В дальнейшем планируется продолжить работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры, включая создание дополнительных безопасных переходов и других мер, направленных на защиту детей и пешеходов.

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