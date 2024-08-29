Искусственные неровности отремонтировали в шести округах Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности на семи региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Восстановительные работы провели на улицах Лесной и Угрешской в Дзержинском, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на улице Шишунова в Талдоме, на Школьной улице в селе Матыра, а также на Туполевском шоссе у СНТ «Отдых» в Жуковском и на дороге в поселке санатория имени Герцена в Одинцове.

В ведомстве уточнили, что разные типы искусственных неровностей, включая резинокордовые и асфальтобетонные, устанавливаются для снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами и в местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрестках.

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