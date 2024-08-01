Искусственные неровности отремонтировали еще на 10 дорогах Подмосковья

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Представители «Мосавтодора» привели в порядок искусственные неровности на десяти дорогах в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, Коммунистической улице и улице Мичурина в Раменском, улице Дзержинского в Жуковском, в селе Николо-Крохотки Талдомского округа и на других объектах. В ведомстве уточнили, что искусственные неровности служат для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

Отмечается, что дорожную сеть в Московской области обследуют еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют дорожным знакам, светофорам, остановкам, а также освещению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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