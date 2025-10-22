Искусственные дорожные неровности установили в микрорайоне Новлянский в Воскресенске

Уровень безопасности пешеходов повысили в одном из микрорайонов Воскресенска. Работы провели специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение».

Сотрудники организации оборудовали искусственные неровности в микрорайоне Новлянский. Кроме того, специалисты дорожных служб был провели ямочный ремонт на нескольких участках в микрорайоне Москворецкий.

Отметим, что при проведении благоустроительных работ специалисты используют комплексный подход. Они также регулярно убирают смет с проезжих частей.

Ранее мы рассказывали о том, что новую линию электропередачи установили в деревне Цибино в Воскресенске. Специалисты компании «Мособлэнерго» выполнили работы по технологическому присоединению новых абонентов. Они установили современное оборудование для обеспечения электроснабжением новых потребителей на улице Пименовка.