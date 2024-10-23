Искусственное покрытие уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах

В Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Октябрьском проспекте. По данным пресс-службы Министерства строительного комплекса Подмосковья, готовность объекта составляет 50%. На объекте трудятся более 100 рабочих и 12 единиц техники.

Рабочие уже уложили искусственное покрытие стадиона. Сейчас завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы, а также подготовка щебеночных оснований для беговых дорожек.

Проект включает обновление футбольного поля, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и открытых спортивных площадок. Отмечается, что трибуны смогут вместить свыше 1,5 тысячи зрителей. В подтрибунном пространстве разместят залы для тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты, раздевалки, душевые и конференц-зал.

Открытие стадиона запланировано на 2025 год.