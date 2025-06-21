Инженеры научного объединения имени Лавочкина в Химках сдали нормативы ГТО

Еще 43 инженера научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках получили знаки ГТО. Специалисты успешно выполнили нормативы в своих возрастных группах.

Золотые значки получил 41 инженер, еще четверо завоевали серебро. Кроме того, нормы ГТО успешно сдали двое детей работников предприятия.

«Гордимся коллегами, которые находят время для спорта, и рады, что к ГТО присоединяются их дети!» — поделилась организатор спортивных мероприятий НПО имени Лавочкина.

Таких достижений удалось достичь благодаря тому, что на предприятии поощряют здоровый образ жизни. Сотрудникам предоставляют все условия для регулярных занятий спортом.

В 2024 году округ Химки занял второе место в Подмосковье по количеству знаков ГТО. Их получили около 6,5 тысяч жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.