Инженеры МФТИ разработали систему навигации для автономных погрузчиков

Специалисты Московского физико-технического института в Долгопрудном представили новую разработку. Они создали робота, способного самостоятельно перевозить грузы на складских территориях.

Технология, предложенная подмосковными инженерами, превращает обычные электрические тележки в автономные транспортные средства, которым не нужен водитель.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона уточнили, что робот представляет собой систему управления, которую можно установить практически на любую механизированную тележку для перевозки паллет.

Ее подключают к контроллеру тележки через стандартный интерфейс. Единственное важное требование — рулевое управление должно быть электрическим, а не механическим.

Робот полностью берет на себя функции оператора. Он ориентируется в пространстве с помощью навигационной системы: специальные оптические метки, размещенные на потолке, помогают ему точно определять местоположение и прокладывать маршрут.

Разработчики подчеркивают, что использование таких устройств экономически выгодно для бизнеса. Себестоимость их эксплуатации ниже, чем зарплата сотрудников.

Так, для круглосуточной работы одной тележки обычно требуются четыре человека, которые трудятся посменно. Робот же способен выполнять задачи без перерывов и выходных.

Логистические компании уже рассматривают технологию как перспективный инструмент для оптимизации работы складов.

В 2025 году систему успешно протестировал один из крупных федеральных ритейлеров. Затем роботов внедрили на склад дистрибьютора автозапчастей.

За три месяца автоматизированные тележки выполнили около двух тысяч задач по перемещению паллет.