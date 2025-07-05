Инженеры из Химок выиграли бронзу чемпионата «Роскосмоса» по шахматам

Инженеры из НПО имени Лавочкина в Химках приняли участие в отраслевом шахматном чемпионате «Роскосмоса». Его посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам соревнований команда заняла почетное третье место.

«Очень благодарен организаторам и руководству НПО Лавочкина за поддержку шахматного клуба. Благодаря этому мы достойно представляем предприятие на турнирах», — отметил участник соревнований Сергей Другов.

В завершение чемпионата для всех участников был проведен гала-матч с участием гроссмейстера Сергея Карякина и космонавта Сергея Прокопьева. Каждая команда получила памятные сувениры и книгу с автографом Карякина. Всего в состязаниях приняли участие десять команд отрасли.

Отметим, что сотрудники НПО имени Лавочкина регулярно участвуют в спортивных мероприятиях всероссийского уровня. Так, с начала лета инженеры завоевали бронзовые медали на всероссийской регате «Sailing Team», стали серебряными призерами волейбольной лиги «Трудовые резервы» в составе сборной «Роскосмоса», а также вошли в число призеров экстремального забега «Гонка Героев».