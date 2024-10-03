Инженеры из Химок стали призерами всероссийского корпоративного чемпионата

Сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина выступили на чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2024», который провели в Калининграде. Инженеры привезли 11 медалей по результатам состязаний в разных компетенциях. В общекомандном зачете специалисты из Химок заняли третье место.

Работники научно-производственного объединения имени Лавочкина заняли призовые места всех трех категорий: золотые награды в компетенции «Интернет-маркетинг»; серебро в компетенциях: «Слесарная работа с металлом», «Технология композитов», «Изготовление прототипов», «Рекрутинг», «Наставник», и бронзу в компетенциях: «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Инженерия космических систем», «Инженер по расчету прочности» и «Переводчик».

Всего специалисты из Химок выступили в 28 из 30 заявленных компетенций.

Участие в чемпионате в этом году приняли 800 работников ракетно-космических производств страны.

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