Инженеры из Химок стали призерами волейбольной лиги «Трудовые резервы»

Сотрудники научно-производственных объединений «Энергомаш» и имени Лавочкина из Химок завоевали серебро на весеннем этапе Волейбольной лиги «Трудовые резервы». Спортсмены выступили в составе сборной команды Госкорпорации «Роскосмос».

Участие в соревнованиях приняли работники крупнейших предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса страны. Среди них спортсмены из «Рособоронэкспорта», завода имени Зверева, «Яковлева» и «Газпромнефти».

Инженеры из Химок стали призерами, получив серебро в высшем дивизионе состязаний «Меркурии».

«Наши специалисты способны достигать выдающихся результатов не только в космической отрасли, но и в спортивной сфере», — поделилась лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Олеся Климачева.

Напомним, что инженеры из Химок регулярно принимают участия в спортивных мероприятиях всероссийского и даже международного уровней. Так, ранее работники «Энергомаша» и научно-производственного объединения имени Лавочкина пробежали самый массовый полумарафон в России.