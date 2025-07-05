Инженеры из Химок приняли участие в первом космическом триатлоне

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок приняли участие в соревнованиях по триатлону, организованных для работников космической отрасли. В мероприятии приняли участие около тысячи человек разных возрастов — от детей до профессиональных спортсменов.

Команда «Энергомаша» в эстафете выступила в составе Артема Вепринцева, Анатолия Лудникова и Анны Дубровиной, показав высокий уровень подготовки. Их программа включала 1,5 километра плавания, 10 километров бега и 40 километров велогонки.

Также в рамках турнира был проведен спринт-триатлон с сокращенными дистанциями. В этой дисциплине участвовали Константин Сурнин, Сергей Богданов и Эльвира Ганеева.

Юные спортсмены из Химок также приняли участие: Анастасия Сурнина завоевала серебряную медаль в детском дуатлоне, а ее сестры Олеся и Виктория Сурнины поддержали ее и попробовали свои силы в детском забеге на 600 метров.

Ранее сотрудники НПО «Энергомаш» участвовали в полумарафоне «ЗаБег.РФ», а также стали серебряными призерами волейбольной лиги «Трудовые резервы» в составе команды Госкорпорации «Роскосмос».