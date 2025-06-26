Инженеры из Фрязина приняли участие в международном промышленном форуме

Сотрудники научно-производственного предприятия «„Исток“ имени Шокина» из Фрязина отправились на молодежный форум «Инженеры будущего» в Тулу. Они обменяются опытом с коллегами и посетят лекции экспертов отрасли.

Всего участниками мероприятия стали более 1000 молодых специалистов из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства БРИКС. Форум будет проходить 10 дней.

Участники посетят образовательные модули по ключевым направлениям промышленности, стратсессии, лекции, экскурсии, а также спортивные и культурные мероприятия. Спикерами стали ведущие специалисты инженерной направленности.

Организовали мероприятие Союз машиностроителей России, Госкорпорация «Ростех», Лига содействия оборонным предприятиям, Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Тульской области.