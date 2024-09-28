Инженеры из Химок выступили на чемпионате среди профессионалов Роскосмоса

Сотрудники научно-производственного предприятия имени Лавочкина приняли участие в корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2024», который провели в Калиниграде. Специалисты из Химок выполнили задания в 28 компетенциях.

«Слесарная работа с металлом» — одна из сложнейших компетенция турнира. Слесари по чертежам сборки деталей выполняли расчет разверток листов металла и вырезали их. После чего было необходимо просверлить отверстия, обработать кромку, выдержав при этом размеры, плоскостность, углы и другие требования. Готовое изделия собирали из полученных таким образом деталей. Оценивали работу специалистов анонимно.

Также участникам турнира необходимо было улучшить параметры системы в компетенции «Теории решения изобретательских задач».

«Наша тема была — „Снижение тепловой нагрузки в элементах технической системы“. Участникам необходимо было самостоятельно выбрать систему, в которой необходимо улучшить параметры. Для этого им нужно было проанализировать техническую систему из линейки продуктов нашего предприятия, выявить „слабое место“ и, с помощью методов ТРИЗ, основанных Генрихом Альтшуллером, прийти к идеальному решению», — рассказала эксперт в компетенции «Теория решения изобретательских задач» Юлия Зиновьева.

Приняли участие в чемпионате 2024 года 800 специалистов ракетно-космической отрасли. Соревнования провели на пяти площадках: в опытном конструктором бюро «Факел», Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, Прибалтийском судостроительном техникуме, Колледже информационных технологий и строительства, а также Гусевском политехническом техникуме.

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