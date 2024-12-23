Инженерный конкурс среди дошкольников прошел в Мытищах

В Мытищах прошел инженерный конкурс «Деталька». В нем приняли участие воспитанники детских садов и учеников с 1 по 4 классы.

Участники продемонстрировали знания робототехники и инженерии. В конкурсе состязались 10 команд из восьми образовательных учреждений в Мытищах.

Победителями стали команда «Экосити» из Международной гимназии в Новых Вешках под руководством Юлии Яковлевой и Майи Смирновой, команда «Робоксы» из школы № 12 под руководством Кристины Кожевниковой.

Призовые места получили «Винтики-колесики» из школы № 12 под руководством Татьяны Семеновой, «Знайки» из Международной гимназии под руководством Екатерины Гуриной и Татьяны Диментьевой, «Конструкторское бюро 33» из школы № 14 под руководством Оксаны Котеневой, «Алгоритмы» из лицея № 15 под руководством Мухабаты Якубжановой и «Робототехника без границ» из школы № 36 под руководством Галины Саутиной.