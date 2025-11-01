Инженерные системы обновят в доме на улице Светлой в Воскресенске

Капитальный ремонт инженерных коммуникаций продолжается в многоквартирном доме № 7 на Светлой улице. В пятиэтажном здании, построенном в 1977 году, уже отремонтировали систему электроснабжения.

Специалисты заменили вводно-распределительное устройство, магистрали кабельных линий, общедомовое освещение, этажные распределительные щиты.

Также обновили системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, стояки, разводящие трубопроводы, запорную арматуру и другое оборудование, установили общедомовые приборы учета потребления ресурсов.

Рабочие провели полную замену стояков и разводящих труб, поквартирно заменили радиаторы отопления и запорную арматуру, провели гидравлические испытания. Сейчас заканчивается установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения.

После капитального ремонта инженерных сетей жители дома получат хороший напор воды в квартирах, качественное отопление, отсутствие запахов канализации и экономию ресурсов.