Инженерные системы обновили в доме №24 на Центральной улице в Воскресенске

Капитальный ремонт системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения завершили в доме № 24. Теперь коммуникации работают без сбоев, оборудование прошло гидравлические испытания и исправно служит.

Панельный пятиэтажный дом построили в 1986 году. Специалисты полностью обновили стояки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, разводящие трубопроводы систем, радиаторы отопления поквартирно и в местах общего пользования, запорную арматуру, фильтры, грязевики и контрольно-измерительное оборудование.

Трубопроводы закрыли теплоизоляцией из вспененного каучука и полиэтилена, старые трубы заменили на современные, из полипропилена, устойчивого к коррозии.

Напомним, ранее в этом доме заменили систему электроснабжения, привели ее к современным нормам мощности и безопасности.