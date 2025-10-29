Инженер НПО «Энергомаш» в Химках Виктор Семенов отметил 86-летие

Учащиеся школы № 8 имени Матвеева городского округа Химки подготовили и провели концерт по случаю дня рождения инженера Виктора Семенова. Встреча стала частью патриотической программы «Успех в единстве поколений».

Почетному жителю городского округа Химки, заслуженному металлургу РФ, человеку, который более полувека своей жизни посвятил работе в НПО «Энергомаш», Виктору Семенову исполнилось 86 лет.

«Виктор Никонорович — настоящая живая легенда нашего округа! Мы гордимся тем, какой вклад он сделал в развитие Химок и страны. Особенно отрадно, что он часто посещает нашу школу, общается с ребятами. Крепкого здоровья и долгих лет жизни», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Учащиеся подготовили для именинника концертную программу с песнями, танцами и стихотворениями. После имениннику провели экскурсию по образовательному учреждению, где он посетил класс, носящий его имя, и пообщался со школьниками.

«Вы — будущее нашей страны! Ведь человек устроен так, что он постоянно вносит что-то новое. Учитесь, получайте знания, тренируйте нейроны мозги. Совершенствуйте все то, что есть сегодня! Удачи, счастья, здоровья! Всем!» — поделился Виктор Семенов.

Эта теплая встреча поколений стала ярким примером преемственности и уважения к людям, чей труд и талант создавали славу Химок.