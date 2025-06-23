Инженер из Химок стала призером всероссийской регаты

Анастасия Косенкова трудится в научно-производственном объединении имени Лавочкина. Инженер приняла участие в регате Sailing Team и в составе женского экипажа «Роскосмоса» получила бронзовую медаль.

Погода для соревнований не задалась: дождь, шквалистый ветер стали дополнительными препятствиями для участников регаты. За призовые места женской команде «Роскосмоса» пришлось сразиться с мужской половиной корпорации. Борьба оказалась напряженной: по итогам двух гонок экипажи набрали одинаковое количество баллов. Обладателей бронзовых медалей определили по дополнительным показателям.

«Этот сезон для многих из нас дебютный, но мы доказали: это только начало!» — поделилась участница регаты из Химок Анастасия Косенкова.

Участие местных любителей активного образа жизни в подобных соревнованиях в очередной раз подтверждает высокий уровень подготовки специалистов разного рода и их стремление к новым вершинам в спорте.