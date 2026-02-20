Инвесторы построили более 40 новых заводов в ОЭЗ «Дубна»

На территории особой экономической зоны «Дубна» уже открыли более 40 заводов. Еще 23 компании продолжают строительство новых предприятий.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, новые заводы работают в разных отраслях промышленности. Это фармацевтические производства, выпуск медоборудования, средств связи и многого другого.

«Еще 23 компании продолжают возводить новые заводы, которые находятся на разной стадии проектирования и выполнения строительно-монтажных работ. Общий объем инвестиций, осуществленных в проекты резидентов ОЭЗ со строительством, составляет более 83 миллиардов рублей», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

На предприятиях в особой экономической зоне уже трудоустроено более 5,7 тысячи человек.