Инвестиционный проект на 2 млрд рублей реализовали в Балашихе

В Балашихе открыли предприятие по производству сантехнических инсталляций скрытого монтажа. Проект реализовали на земельном участке, предоставленном в аренду на льготных условиях. На его создание направили два миллиарда рублей инвестиций.

Компанией «ТАЙМ» был построен производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Предприятие позволит создать 200 новых рабочих мест.

«После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 тысяч единиц продукции в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сантехнические изделия и крепления будут выпускать под брендом RIVO Systems. Они найдут применение при ремонте квартир и частных домов, при монтаже новых инженерных систем или замене старых. Продавать их планируют оптом и в розницу через онлайн и DIY-магазины.

Московская область работает над тем, чтобы подобные проекты воплощались в жизнь. Для этого подмосковный парламент и областное правительство выделяют субсидии и льготы. Также для удобства бизнеса работают специальные сервисы. Все эти меры показывают результат.

«Регион занимает третье место по объему промышленного производства и второе по привлеченным инвестициям. Проекты с объемом инвестиций в три триллиона рублей находятся на сопровождении в правительстве Подмосковья», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В трехлетнем бюджете, по его словам, отведено необходимое финансирование на госпрограмму «Предпринимательство Подмосковья». В 2026 году на ее реализацию направят порядка 17 миллиардов рублей.