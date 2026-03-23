Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 2,1 трлн рублей в 2025 году

Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья по итогам прошлого года превысил 2,1 триллиона рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, в области продолжается активная работа по повышению инвестпривлекательности.

«В 2025 году Московская область по объему инвестиций в основной капитал впервые преодолела порог в два триллиона рублей. Всего в прошлом году было привлечено 2,106 триллиона рублей инвестиций. За пять лет показатель вырос почти в 1,8 раза. Это говорит о благоприятном инвестиционном климате, созданном в Подмосковье», — сказала Екатерина Зиновьева.

Задачей на ближайшие пять лет поставили преодолеть рубеж в три триллиона рублей.